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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В СО стартовал прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Уличный красава – 2019»

9 июля 2019 16:11
155
Футбольное поле в подарок.
В Самарской области стартовал прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава – 2019»

Больше 5000 команд по дворовому футболу со всей России примут  участие в турнире «Уличный красава – 2019». Всероссийская футбольная  акция стартовала в начале июля. Прием заявок открыт на сайте  уличныйкрасава.рф. Заявки будут принимать до 1 августа, после чего  начнутся футбольные матчи. Муниципальный этап пройдет с 15 августа по 11  сентября. Региональные этап – с 12 по 28 сентября. Окружной этап – с 29  сентября по 6 октября. Финал всероссийской акции «Уличный красава – 2019» пройдет с 11 по 13 октября.

Организаторы турнира - руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, и один из самых титулованных российских тренеров и тренер сборной команды «Уличный красава – 2018» Валерий Газзаев.

«Даже если юные спортсмены не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом. Участие во
всероссийской акции «Уличный красава», которую организует и проводит «Молодежка ОНФ», для ребят – колоссальный опыт. С дворового футбола
начинается футбол профессиональный. Очень многие мировые звезды вышли из дворовых команд», – подчеркнул российский тренер Валерий Газзаев.

Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место – сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.

«Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» - это исполнение  мечты любого мальчишки. Впервые она была организована «Молодежкой ОНФ» в
прошлом году и оказалась настолько успешной, что в ней приняли участие более 35 000 ребят. Дворовые команды боролись за титул чемпионов, потому
что главный приз – это настоящее футбольное поле. В прошлом году в турнире приняли участие 96 команд из Самарской области, 2 из них вышли на межрегиональный этап, поэтому мы призываем всех заявиться, принять участие, побороться за первое место и привезти в Самарский регион новое футбольное поле», - сообщил участник команды «Молодежка ОНФ» Джавид Садыхов, передает пресс-служба самарского отделения ОНФ. 
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