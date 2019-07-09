В СО стартовал прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Уличный красава – 2019»

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Больше 5000 команд по дворовому футболу со всей России примут участие в турнире «Уличный красава – 2019». Всероссийская футбольная акция стартовала в начале июля. Прием заявок открыт на сайте уличныйкрасава.рф. Заявки будут принимать до 1 августа, после чего начнутся футбольные матчи. Муниципальный этап пройдет с 15 августа по 11 сентября. Региональные этап – с 12 по 28 сентября. Окружной этап – с 29 сентября по 6 октября. Финал всероссийской акции «Уличный красава – 2019» пройдет с 11 по 13 октября.Организаторы турнира - руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, и один из самых титулованных российских тренеров и тренер сборной команды «Уличный красава – 2018» Валерий Газзаев.«Даже если юные спортсмены не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом. Участие вовсероссийской акции «Уличный красава», которую организует и проводит «Молодежка ОНФ», для ребят – колоссальный опыт. С дворового футболаначинается футбол профессиональный. Очень многие мировые звезды вышли из дворовых команд», – подчеркнул российский тренер Валерий Газзаев.Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место – сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.«Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» - это исполнение мечты любого мальчишки. Впервые она была организована «Молодежкой ОНФ» впрошлом году и оказалась настолько успешной, что в ней приняли участие более 35 000 ребят. Дворовые команды боролись за титул чемпионов, потомучто главный приз – это настоящее футбольное поле. В прошлом году в турнире приняли участие 96 команд из Самарской области, 2 из них вышли на межрегиональный этап, поэтому мы призываем всех заявиться, принять участие, побороться за первое место и привезти в Самарский регион новое футбольное поле», - сообщил участник команды «Молодежка ОНФ» Джавид Садыхов, передает пресс-служба самарского отделения ОНФ.