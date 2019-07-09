В СО стартовал прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Уличный красава – 2019»
9 июля 2019 16:11
155
Больше 5000 команд по дворовому футболу со всей России примут участие в турнире «Уличный красава – 2019». Всероссийская футбольная акция стартовала в начале июля. Прием заявок открыт на сайте уличныйкрасава.рф. Заявки будут принимать до 1 августа, после чего начнутся футбольные матчи. Муниципальный этап пройдет с 15 августа по 11 сентября. Региональные этап – с 12 по 28 сентября. Окружной этап – с 29 сентября по 6 октября. Финал всероссийской акции «Уличный красава – 2019» пройдет с 11 по 13 октября.
Организаторы турнира - руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, и один из самых титулованных российских тренеров и тренер сборной команды «Уличный красава – 2018» Валерий Газзаев.
«Даже если юные спортсмены не добьются громкого успеха в футболе, то все равно станут здоровыми людьми, занимающимися спортом. Участие во
всероссийской акции «Уличный красава», которую организует и проводит «Молодежка ОНФ», для ребят – колоссальный опыт. С дворового футбола
начинается футбол профессиональный. Очень многие мировые звезды вышли из дворовых команд», – подчеркнул российский тренер Валерий Газзаев.
Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место – сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.
«Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» - это исполнение мечты любого мальчишки. Впервые она была организована «Молодежкой ОНФ» в
прошлом году и оказалась настолько успешной, что в ней приняли участие более 35 000 ребят. Дворовые команды боролись за титул чемпионов, потому
что главный приз – это настоящее футбольное поле. В прошлом году в турнире приняли участие 96 команд из Самарской области, 2 из них вышли на межрегиональный этап, поэтому мы призываем всех заявиться, принять участие, побороться за первое место и привезти в Самарский регион новое футбольное поле», - сообщил участник команды «Молодежка ОНФ» Джавид Садыхов, передает пресс-служба самарского отделения ОНФ.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1167
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
996
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1283
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8233
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8700
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8405
Спорт в регионе
9 июля 2019 16:11
Футбольное поле в подарок. Спорт в регионе
155
9 июля 2019 14:36
Чемпионат проходит в Раменском Московской области. Спорт в регионе
196
9 июля 2019 14:33
В соревнованиях принимали участие более 300 сильнейших гребцов страны. Спорт в регионе
181
9 июля 2019 09:40
Эта игра состоится в воскресенье, 14 июля. Спорт в регионе
229
8 июля 2019 21:05
За медали турнира поборолись 350 ведущих легкоатлетов страны, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Спорт в регионе
310
8 июля 2019 17:39
Сборная России играла в финале с двукратными чемпионами мира бразильцами. Спорт в регионе
331
8 июля 2019 17:24
Честь Самарской области защищали 7 спортсменов. Спорт в регионе
338
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
211
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
458
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3699
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1048
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
399
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
589
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
649
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
529
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
748
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
767
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
493
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
821
Мероприятия