В СО состоятся онлайн-соревнования по шахматам (блиц), посвященные Дню физкультурника

129

: 8 августа, 12:00К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-шахматисты, жители Самарской области, прошедшие регистрацию на сайте www.chessking.com и выполнившие следующие условия:Логин должен содержать Фамилию и Имя участника на русском или английском языке. Логин не может содержать пробелов. Примеры корректного логина: Иванов_Иван, Иванов-Иван, IvanIvanov2008 и т.п.Если у участника уже есть аккаунт на сайте www.chessking.com, но он не соответствует требованиям, то ему следует нажать на свой ник в правом верхнем углу сайта, выбрать меню «Профиль», нажать кнопку «Редактировать» и в открывшемся окне ввести новый логин под заголовком «Изменить логин». Затем необходимо ввести свой пароль и нажать кнопку «Изменить».В качестве аватара должно быть установлено реальное фото участника, на котором должно быть хорошо видно его лицо. Аватар меняется в профиле с помощью кнопки «Изменить аватар».В разделе «Личные данные» игроки должны указать реальную дату рождения и город проживания и сделать их видимыми, нажав на кнопку с символом глаза рядом с ними. После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы.В разделе «Социальные данные» в пункте «О себе» игроки должны указать своего тренера.В разделе «Социальные данные» в пункте «О себе» игроки должны указать свой контактный телефон. Разрешается вместо этого отправить свой контактный телефон вместе с логином по электронной почте: galastor@mail.ru или samarachess@mail.ru.Чтобы зарегистрироваться на участие в соревнованиях на сайте www.com нажмите закладку «Турниры», в списке предстоящих турниров найдите свой турнир и нажмите кнопку «Записаться», введите в графу пароль «космос». Регистрация в турнире начинается за сутки до его начала.В 12:00 начнется 30-ти секундный отсчет времени к началу соревнований. Все участники соревнований должны быть на сайте в 11:55 и быть готовым к началу первого тура. За одну минуту до начала соревнований компьютер делает жеребьевку первого тура. Тех, кого нет на сайте в момент жеребьевки, или интернет-соединение отсутствует более чем 2 минуты, компьютер автоматически вычёркивает из числа участников соревнований.Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам соревнований, награждаются памятными призами, дипломами и медалями, передает пресс-служба минспорта СО.