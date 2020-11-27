В СО состоится детский спортивный фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов

170

3 декабря в Самарской области состоится детский спортивный фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов.

К участию приглашаются жители Самарской области не старше 18 лет, имеющие ограничения по здоровью (независимо от категории заболевания).

В рамках фестиваля предусмотрено проведение соревнований по шашкам, шахматам, ГТО и онлайн-зарядка с именитым спортсменом.

Призеры награждаются кубками, дипломами и медалями.

Правила участия и подачи заявок здесь, передает пресс-служба минспорта СО.