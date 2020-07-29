В СО с 28 июля разрешается проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий

Согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 28.07.2020 №181 на территории Самарской области с 28 июля разрешается проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий.
Напомним, что ранее в соответствии с Постановлениями Губернатора Самарской области с 21 июля на территории Самарской области было разрешено проведение официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований, с 15 июля — официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, передает пресс-служба минспорта СО.
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