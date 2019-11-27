В СК "Южный" состоялся турнир по боксу

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Организаторами и инициаторами данных соревнований выступили школа бокса олимпийского резерва «Ринг» и тренер школы бокса «Ринг», МС РоссииВ.Х. Ульбеков, который уже четвертый год ведет тренировочный процесс в специализированном зале бокса СК «Южный».В соревнования приняли участие 144 юных боксеров из Самары и городов Самарской области. Победители и призеры были награждены медалями, победители дополнительно отмечены кубками, передает пресс-служба минспорта СО.