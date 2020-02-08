В Ширяево стартовала международная гонка на собачьих упряжках "Волга Квест"
8 февраля 2020 16:16
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"Территория отлично подходит для гонок, ландшафт уникален. У нас 26 участников, у которых 236 собак. В этом году мы получили приглашение от норвежских организаторов мировой арктической серии, они включили нас в чемпионат как одну из четырех легендарных гонок мира", - сообщила президент международной гонки на собачьих упряжках "Волга Квест" Светлана Семенова.
В гонке запланированы две дистанции - на 460 и 240 км. Победитель на максимальной дистанции получит 400 тыс. рублей, на малой дистанции - 220 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрен отдельный приз за победу на дистанции 240 км - нарты для ездового спорта.
Вячеслав Сорокин/ТАСС
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