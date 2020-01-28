В ПФО дан старт соревнованиям нового сезона клуба «Золотая шайба»

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Напомним, проект поддержки детского и юношеского хоккея в регионах округа успешно идет под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова (проводятся Всероссийский турнир «Золотая шайба» и поощрительные соревнования «Надежда», закупается новая экипировка, поощряются лучшие тренеры). Цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта, обеспечить достойный уровень материально-технической базы проведения соревнований.В текущем году в турнирах проекта «Золотая шайба» примут участие более 1 300 команд (сезон 2018/2019 годов – 1 281 команда) в трех возрастных группах: старшая (2005-2006 г.р.), средняя (2007-2008 г.р.), младшая (2009-2010 г.р.).В 4 регионах ПФО (Башкортостан, Татарстан, Нижегородская и Пензенская области) запланировано проведение региональных отборочных мероприятий среди любительских студенческих команд для участия во II Кубке полномочного представителя, который пройдет в апреле 2020 года в Республике Татарстан. Всего в окружном этапе примут участие студенческие команды из 11 регионов округа.Для сельских команд уже в феврале 2020 года организованы Всероссийские финалы в Республике Башкортостан (для старшей возрастной группы) и в Волгоградской области (для средней возрастной группы). Лучшие городские команды юношей всех возрастных категорий отправятся на Всероссийские соревнования в Сочи, которые пройдут с конца февраля по март текущего года.Проект «Золотая шайба» в Приволжском федеральном округе в сезоне 2019/2020 годов организован при поддержке Госкорпорации «Ростех», холдинга «Вертолеты России», регионов ПФО, ООО «Сладкая жизнь», ООО «ТНС Энерго Пенза», ООО «Самара Транс Строй», ОАО «Объединенная химическая компания «Уралхим», ООО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», передает пресс-служба ПФО.