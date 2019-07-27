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Об этом соотбщает председатель правления Федерации регби Самарской областив Твиттере:"27-28 июля в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби. В основной состав сборной команды России вошли сразу три представителя Самарской области. Два спортсмена и тренер Саврасов Максим. Удачи нам всем!"