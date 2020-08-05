В Кубке России "Крылья" сыграют с "Иртышом"

В Доме футбола прошла жеребьёвка квалификационного раунда 1/64 финала Бетсити – Кубка России по футболу сезона 2020/21 для клубов ФНЛ, передает пресс-служба ФК "КС".
По итогам жеребьёвки "Крылья Советов" сыграют с омским "Иртышом". Планируется, что игра состоится 26 августа в Самаре. О времени начала матча будет сообщено позднее.
Матчи 1/64 финала (везде в парах первыми указаны хозяева полей)
"Чайка" (Песчанокопское) – "Текстильщик" (Иваново)
"Велес" (Москва) – "Балтика" (Калининград)
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Факел" (Воронеж)
"Крылья Советов" (Самара) – "Иртыш" (Омск)
"Енисей" (Красноярск) – "Волгарь" (Астрахань)
"Торпедо-Москва" (Москва) – "Шинник" (Ярославль)
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Динамо-Брянск" (Брянск)
"Оренбург" (Оренург) – "Алания Владикавказ" (Владикавказ)
"Томь" (Томск) – "Нижний Новгород" (Нижний Новгород)
"Акрон" (Тольятти) – "Чертаново" (Москва)
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