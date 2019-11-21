В Китае самарские "Крылья Советов" популярнее "Спартака"

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Согласно опубликованным данным на петербургский клуб подписаны более 129 тысяч пользователей, на "Локомотив" — 780, на "Крылья Советов" — 454, а на московский "Спартак" — всего 137 болельщиков. Пункт с подписчиками "красно-белых" петербуржцы сопроводили смеющимися смайлами. Но через несколько минут пост был удален из аккаунта.При этом на русскоязычную страницу "Зенита" в Twitter подписаны почти 766 тысяч человек, тогда как на аккаунт "Спартака" — немногим более 625 тысяч.По итогам 16 сыгранных туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 36 очками в активе. "Спартак" занимает 6-ю позицию, набрав 21 очко в 16 матчах.