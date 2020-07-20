В Кинеле открылся современный комплекс «Парк - Территория здоровья»

291

Территорию благоустроили благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Всего за два месяца пустая территория превратилась в культурно-спортивное сооружение. Активное внимание к строительству и ходу работ проявили местные жители и общественники.«Очень приятно, что мы смогли этого добиться. Хотел бы поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Администрацию городского округа Кинель за то, что они нам помогали. А самое главное - всех жителей посёлка. Мы назвали этот парк «Территория здоровья». Здесь и детская площадка, и взрослая, и территория отдыха, – это наш уголок красоты», – подчеркнул Евгений Макаров, общественный деятель, житель г.о. Кинель.По программе «СОдействие» такие уголки красоты появляются по всей Самарской области. В конкурсную комиссию в этом году поступило 402 общественных инициативы, прошли конкурс 244 заявки. По количеству заявок в лидерах Самара, Тольятти, Безенчукский, Сергиевский, Шенталинский районы. В Кинеле, помимо современного комплекса, к открытию готовятся ещё несколько социально-значимых объектов.«Четыре объекта разной социальной направленности. Это уличное водоснабжение в посёлке Алексеевка, тротуар в посёлке Усть-Кинельский, «Дорога к спорту», которая ведёт к спортивной площадке, устройство входной зоны городского кладбища. Мы продолжим работу в этом направлении», – отметил Владимир Чихирёв, глава г.о. Кинель.Выдвигать свои идеи по программе «СОдействие» может каждый желающий. Заявки на участие принимаются Департаментом внутренней политики Самарской области в два этапа: с 1 сентября по 1 ноября и с 1 января по 1 марта, передает пресс-служба облправительства.