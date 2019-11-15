В Челно-Вершинах состоялось открытие спорткомплекса "Колос"
15 ноября 2019 20:34
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В здании предусмотрены: универсальный игровой зал размером 40х22 метра для игры в футбол, волейбол, баскетбол, массовых спортивных мероприятий; зал силовой подготовки с велотренажером и беговой дорожкой; зал для групповых занятий.
В этом спорткомплексе будет заниматься, в том числе, местная футбольная команда.
Тренер Рафик Аюпов: "Шикарный спортзал, профессиональное игровое покрытие, освещение, табло. Одно удовольствие тут тренироваться! Мальчишки счастливы. Вы бы видели их реакцию, когда они сюда зашли! С таким спорткомплексом будем стремиться к более высоким результатам, улучшится качество тренировок."
Как рассказал тренер, в селе футбол очень любят, есть талантливые ребята. Недавно одного игрока из Челно-Вершин пригласили в Центр подготовки футболистов "Крыльев Советов".
Рядом с СК "Колос" завершается устройство площадки комплекса ГТО, которая возводится в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" нацпроекта "Демография". С учетом футбольного стадиона теперь здесь целое спортивное ядро, передает пресс-служба минспорта СО.
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