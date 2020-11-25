Умер футболист Диего Марадона

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Легендарный футболист и главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, передают "Известия". Об этом в среду, 25 ноября, сообщает аргентинская газета Clarin.

Он скончался в доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре, где восстанавливался после перенесенной ранее операции. Причиной смерти бывшего спортсмена стал сердечный приступ.

Смерть чемпиона мира по футболу 1986 года подтвердили и в Ассоциации футбола Аргентины в своем Twitter.

4 ноября стало известно, что ему провели операцию на мозге. Экс-футболиста успешно прооперировали в клинике в городе Оливос после появления у него субдуральной гематомы. Операция длилась 1,5 часа.

Гематома была выявлена у бывшего капитана сборной Аргентины в ходе томографии. Причиной кровоизлияния мог стать удар по голове.

За день до этого сообщалось, что Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований. Уточнялось, что причиной госпитализации стали его эмоциональные проблемы.

Диего Марадона родился в 1960 году в Буэнос-Айресе. Повел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины по футболу. Является чемпионом мира 1986 года, двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи» и чемпион Аргентины в составе «Бока Хуниорс».

В сентябре 2019 года возглавил «Химнасию». До нее Марадона работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины. В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.

Фото: TASS/PA/Martin Rickett/"Известия"