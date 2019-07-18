Украинцы отказались от ЧМ по пляжному футболу из-за необходимости ехать в Москву
18 июля 2019 16:15
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"Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования", - объявила Ассоциация пляжного футбола Украины. Точная причина неприезда команды в Москву не сообщается, однако, скорее всего, это обусловлено политической напряженностью.
Из-за отказа от выступления в квалификации сборная Украины автоматически лишается права на участие в финальной части ЧМ-2019, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Новость об отсутствии команды Украины на отборочном турнире расстроила тренера сборной России по пляжному футболу Илью Леонова.
"Жаль, что сборная, входящая в семерку сильнейших команд Европы, пропустит этот турнир. И еще больше жалко, если это произошло по политическим мотивам", - сказал Леонов РИА "Новости", комментируя решение украинской стороны.
Сборная России в квалификации сыграет в одной группе с Германией, Венгрией и Эстонией.
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