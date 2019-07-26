"Уфа"-м – "Крылья Советов"-м – 1:6
26 июля 2019 14:29
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Первенство молодежных составов. 3 тур.
"Уфа"-м – "Крылья Советов"-м – 1:6 (0:2)
Голы: Голенков (пен.); Голенков (пен.); Молчано; Поздняков; Босов; Молчанов; Соколов, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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