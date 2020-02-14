Участников «Лыжни России-2020» в Самаре ждут развлекательная программа и интерактивные площадки

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В субботу, 15 февраля, в Самаре на УСЦ «Чайка» состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Помимо стартов на различные дистанции для участников и гостей спортивного праздника будет организована развлекательная программа.С 10:00 на спортивной базе начнут работу различные интерактивные площадки. Все желающие смогут сразиться в спортивных настольных играх и в хоккее в валенках. Для детей будут доступны надувные батуты. На площадке «Скалодром» можно проверить свои навыки в альпинизме. Спортивный клуб «Мега-Лада» совместно со спортивной технической школой представят выставочную площадку мотоциклов. Региональная федерация американского футбола проведет мастер-класс для детей.На интерактивной площадке «Русский мир – живая история» можно будет принять участие в молодецких играх и забавах: бои на мягких мечах, ходули, перетягивание каната, перенос мешков с сеном и т.д. На выставке ездовых собак – катание на собачьих упряжках и общение с маламутами.Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО.Отдельная программа будет организована на ледовом катке УСЦ «Чайка». Здесь в рамках празднования Дня зимних видов спорта состоятся показательные выступления фигуристов, мастер-класс по керлингу, открытая хоккейная тренировка юношеских команд.На сцене будут выступать творческие коллективы. В 11:00 пройдет «Зарядка с чемпионом» – разминку перед стартами гонок проведет именитый самарский спортсмен.Церемония открытия соревнований состоится в 11:30.Принять участие в «Лыжне России» могут все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие бесплатное. Главное условие – подача заявки в соответствии с требованиями. Подробнее здесь: https://minsport.samregion.ru/2020/02/12/15-fevralya-na-uscz-chajka-sostoitsya-lyzhnya-rossii-2020/