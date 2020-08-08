Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина

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К спортивным состязаниям присоединилась и Самарская область. Турнир по стритболу проходит в Самара в парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина.Участие принимает 124 команды со всего региона. Играют как профессионалы, так и любители баскетбола.Турнир по стритболу проходит в трех возрастных категориях : до 16 лет, от 17 до 18 лет и 19+ .По итогам серии игр в старшей возрастной группе финал вышли команды БК "Самара" и сборная Самарского университета "Аэрокос".В итоге Чемпионом турнира "Оранжевый мяч", обладателем кубка и золотых медалей стала команда БК "Самара".Победителей поздравил Дмитрий Азаров:"Было приятно смотреть финальный матч, потому что парни из Самарского университета серьезно "поцарапали" профессионалов. Я хочу пожелать успехов всем участникам турнира, поздравить победителей. Пожелать БК "Самара" побед на всероссийских и международных турнирах"."Очень здорово, что в этот праздник мы собрались на турнире "Оранжевый мяч". И я рад, что в нем участвует такое количество команд. Вся страна принимает участие в этом турнире, который собирает настоящих друзей на баскетбольных площадках", - отметил губернатор и пожелал удачи спортменам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.