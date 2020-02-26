Три команды юных хоккеистов представят СО на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» в Сочи
26 февраля 2020 19:58
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Торжественная церемония награждения победителей состоялась на ледовой арене физкультурно-спортивного комплекса «Ипподром-Арена». Поздравил спортсменов, их тренеров и родителей главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов.
«Привлечение ребят к занятию спортом – главная задача соревнований. Доступность массового спорта и физической культуры в Приволжье подробно обсудили на заседании Совета округа, которое прошло в Тольятти. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров особо отметил результативность общественного проекта «Золотая шайба», который ежегодно собирает все больше мотивированных ребят», - подчеркнул Владимир Купцов.
В Самарской области ведется активная работа по популяризации физкультуры и спорта — строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки, регулярно проводятся массовые занятия спортом для жителей региона в парках, скверах и других общественных пространствах. Все это способствует достижению целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В 2020 году в соревнованиях первого этапа в муниципальных образованиях приняли участие 197 команд. В региональном этапе участвовали 47 команд из 30 муниципалитетов Самарской области. Всего в мероприятии приняли участие 2338 юных спортсменов. Турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» проходил в трёх возрастных группах: 2005-2006г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.
По итогам игр три команды – победители финальных турниров в разных возрастных группах - завоевали право на участие во Всероссийском финальном турнире, который проходит в эти дни в Сочи.
Победители и призеры игр регионального этапа получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки до 100 000 рублей, а лучшие тренеры – гранты в размере 10 000 рублей.
Организаторы соревнований - министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», органы местного самоуправления муниципальных образований. Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. В этом сезоне окружной проект по развитию детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» проводится при поддержке госкорпорации «Ростех», холдинга «Вертолеты России» и других надежных партнеров.
«Поздравляю всех участников, тренеров, родителей с успешным завершением региональных соревнований! Желаю вам сохранить заряд бодрости до следующих игр, сберечь и приумножить радость дружеского общения и чувство товарищества, которое сформировалось у вас за время проведения «Золотой шайбы», - обратился к ребятам главный федеральный инспектор по Самарской области.
Победители регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова в 2020 году:
Городские команды: в средней возрастной группе - команда «Сокол» (г.о.Сызрань), в старшей возрастной группе - команда «Союз» (г.о.Самара), в младшей возрастной группе - команда «Спорт-град» (г.о.Отрадный). Эти команды представят Самарскую область на Всероссийском турнире в Сочи, который стартовал 25 февраля.
Сельские команды: средняя группа – команда «Шершни» (Пестравский район), старшая группа – команда «Белый барс» (Кошкинский район), передает пресс-служба облправительства.
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