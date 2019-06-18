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Тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович заявил о намерении получить гражданство РФ

18 июня 2019 15:59
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«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — сказал Божович.
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил о планах получить гражданство РФ, сообщает РБК со ссылкой на Sport24.

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — сказал Божович.

Накануне председатель совета директоров «Крыльев Советов» и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил о том, что Божович в следующем сезоне продолжит работу на посту главного тренера клуба. Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил об отставке спортивного директора «Крыльев Советов» Александра Шикунова и о консультациях с Божовичем по поводу его будущего в команде.

«Шикунов покинул должность спортивного директора, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Божович останется тренером как один из опытных руководителей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Божович возглавляет «Крылья Советов» с октября 2018 года. На этом посту черногорский специалист сменил Андрея Тихонова, отправленного в отставку из-за слабых результатов клуба на старте прошлого сезона. Ранее по ходу карьеры Божович работал в России с пермским «Амкаром», ФК «Москва», столичным «Динамо», «Ростовом», московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом».

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли 13-е место в чемпионате России, набрав в 30 матчах 28 очков. Самарский клуб опередил в турнирной таблице лишь «Уфу» (26 баллов), махачкалинский «Анжи» (21) и красноярский «Енисей» (20). В переходных матчах «Крылья Советов» по сумме двух игр победили «Нижний Новгород» (3:1, 0:1), сохранив место в РПЛ.


Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»


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