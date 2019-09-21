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Тренер «Крыльев Советов» заявил о желании пригласить в команду Мамаева

21 сентября 2019 17:04
86
По словам Миодрага Божовича, Павла Мамаева хотел бы видеть в составе команды любой тренер.
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что хотел бы видеть в составе команды хавбека Павла Мамаева, на этой неделе покинувшего колонию по УДО. Об этом черногорский специалист сообщил перед матчем десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», передает РБК.

«Что касается Мамаева, то любой тренер хотел бы видеть его в составе. Но что и как будет я не знаю», — заявил Божович в эфире телеканала «Матч Премьер» (цитата по «Спорт-Экспрессу»).

Накануне «Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым. Действие контракта полузащитника с командой было прекращено по взаимному согласию сторон.

По информации «Спорт-Экспресса», Мамаев начал переговоры с московским «Динамо». В случае подписания соглашения до конца года футболист будет тренироваться со столичным клубом, а с 22 января его смогут внести в заявочный список на сезон.

17 сентября Мамаев вышел из колонии в Белгородской области по УДО. Вместе с Александром Кокориным он отбывал наказание за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2014 года. С командой он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России. Всего за краснодарский клуб полузащитник провел 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.

Ранее Мамаев играл за московские «Торпедо» и ЦСКА, с армейским клубом он становился чемпионом России и трижды побеждал в Кубке страны. С 2009 по 2016 год Мамаев выступал за сборную России, проведя в ее составе 15 матчей.


Фото:   РБК




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