Тренер «Крыльев Советов» заявил о желании пригласить в команду Мамаева
21 сентября 2019 17:04
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«Что касается Мамаева, то любой тренер хотел бы видеть его в составе. Но что и как будет я не знаю», — заявил Божович в эфире телеканала «Матч Премьер» (цитата по «Спорт-Экспрессу»).
Накануне «Краснодар» расторг соглашение с Мамаевым. Действие контракта полузащитника с командой было прекращено по взаимному согласию сторон.
По информации «Спорт-Экспресса», Мамаев начал переговоры с московским «Динамо». В случае подписания соглашения до конца года футболист будет тренироваться со столичным клубом, а с 22 января его смогут внести в заявочный список на сезон.
17 сентября Мамаев вышел из колонии в Белгородской области по УДО. Вместе с Александром Кокориным он отбывал наказание за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Мамаев выступал за «Краснодар» с 2014 года. С командой он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России. Всего за краснодарский клуб полузащитник провел 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 результативных передач.
Ранее Мамаев играл за московские «Торпедо» и ЦСКА, с армейским клубом он становился чемпионом России и трижды побеждал в Кубке страны. С 2009 по 2016 год Мамаев выступал за сборную России, проведя в ее составе 15 матчей.
Фото: РБК
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