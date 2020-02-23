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Тренер: Логинов может завершить спортивную карьеру из-за травли

23 февраля 2020 19:46
108
Касперович также объяснил своё решение взять чужую аккредитацию.
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович выразил мнение, что спортсмен действительно может завершить карьеру из-за травли, связанной с его допинговым прошлым, передает life.ru.

Сам биатлонист накануне заявил, что думает над тем, чтобы уйти из спорта, а ситуация с постоянными нападками может приблизить этот момент.

— Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру, — сказал Касперович.

Личный тренер спортсмена, принёсшего России две медали на чемпионате мира в Антхольце, также объяснил свой поступок с использованием чужой аккредитационной карты. Он отметил, что за такое нарушение полагается штраф в размере 500 евро, а не обыски в номере отеля.

— Она у меня была во время пасьюта (гонки преследования. — Прим. ред.). Она была необходима для того, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро, на этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова, — заявил Касперович.

Он добавил, что взял аккредитацию всего на 30 минут, не пересекал никаких зон, не мешал тренерам и не заходил на стрельбище, а лишь делал всё, чтобы его спортсмен показал результат.

Касперович также счёл некорректным своё сравнение с туристом, которое допустил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

— Когда я приехал на сбор в Риднау и там задал вопрос об аккредитации, мне сказали, что такой возможности не будет. Я согласился, решил, что буду работать на дистанции, мне этого было достаточно, нужны были корректировка по дистанции и общение со спортсменом, — заявил он, добавив, что поставил СБР в известность, что планирует жить в одном отеле с биатлонистом и общаться с ним.

Драчёв мог лично сказать Касперовичу, что ему "здесь нечего делать", а не транслировать это в СМИ, считает тренер Логинова.

Напомним, вчера итальянская полиция обыскала номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. В постановлении уточнялось, что Логинова подозревают в использовании допинга. Президент Союза биатлонистов России рассказал Лайфу, что также одним из оснований для проверки стала чужая аккредитация Касперовича.




Фото:   ТАСС / Zuma / Joel Marklund/life.ru

 
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