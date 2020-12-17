Тольяттинские тхэквондисты рвутся на Олимпиаду

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На Кубке России по тхэквондо WT, завершившемся в Воронеже, сборная команда Самарской области впервые вошла в топовую пятерку среди сильнейших команд страны.



В активе тольяттинских спортсменов три медали. Все призеры представляют сызранскую спортшколу олимпийского резерва № 2 и тольяттинский профессиональный спортивный клуб «Олимпиец».



Юлия Турутина стала обладательницей Кубка страны, став лучшей в категории до 62 кг. Рафаиль Аюкаев без особых проблем дошел до финала в весовой категории свыше 87 кг. В решающем поединке он встретился с основным соперником за место в олимпийской сборной — Владиславом Лариным из Карелии. Это был заключительный, по сути, так и не состоявшийся, 111-й поединок турнира. Тренер Аюкаева Анар Аскеров снял своего воспитанника с боя из-за травмы Рафаиля, который в итоге завоевал «серебряную» медаль.



Наградой такого же достоинства дополнила комплект наград сборной Самарской области Ирина Рогозина в весовой категории до 46 кг.



«Динамика достижений у команды положительная. „Золото“, два „серебра“, высокое пятое общекомандное место. Не стоит забывать и о „бронзе“ Андрея Земледельцева, который пока дает зачет Воронежской области, но без пяти минут уже наш спортсмен, поскольку с 2021 года он уже официально будет представлять Самарскую область. Вместе с прогрессирующей Ириной Рогозиной они, безусловно, усилили нашу команду. К сожалению, травма колена Рафаиля Аюкаева не позволила нам принять участие в командном чемпионате страны, прошедшем там же, в Воронеже, следом за Кубком России», — сказал старший тренер сборной Самарской области Анар Аскеров.



Он также отметил, что Турутина, Аюкаев и Рогозина входят в систему отбора на крупнейшие международные старты — чемпионаты мира и Европы. Кроме того, Аюкаев официально является олимпийским дублером Ларина и должен принимать участие во всех учебно-тренировочных мероприятиях олимпийской сборной России, сообщает СО ОНЛАЙН.



Источник фото: АСМ «СПОРТИКО»