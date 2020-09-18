Тольяттинские фигуристы выступят на Кубке России в Сызрани

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Евгения Медведева в Сызрань не приедет.



Сегодня, 18 сентября в Сызрани на катке ледового Дворца спорта "Сызрань Арена", стартует первый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. На протяжении четырех дней в нем примут участие представители одиночного катания среди мужчин и женщин, парного катания и танцев на льду, выступающие по программам мастеров спорта и к. м. с. Федерация фигурного катания на коньках России сообщает, что состав участников сызранского турнира накануне открытия соревнований изменился. Не выступят одиночник Александр Самарин, вернувшаяся к работе с тренером Этери Тутберидзе серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева и спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Самарин и Медведева пропустят этот этап Кубка России по медицинским показаниям, а серебряные призеры Олимпиады-2018 в парном катании снялись с соревнований из-за болезни партнера. Не будет в Сызрани и самой Этери Тутберидзе, хотя здесь должны выступать еще три ее ученицы: Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Акатьева.



Первыми сегодня на лед "Сызрань Арены" выйдут представители танцев на льду. Вход на трибуны спорткомплекса сделали платным. Начиная с 15:30 ритм-танец на суд арбитров и болельщиков представят танцоры, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта. Особенно будут переживать за воспитанников заслуженного тренера России Олега Судакова, членов юниорской сборной России - Ангелину Лазареву и Максима Прокофьева.



С 17:45 свой ритм-танец представят мастера спорта. В этой группе особое внимание к тандему, который сложился летом и тренируется то в Тольятти, то в Подмосковье: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Еще в прошлом сезоне Базин танцевал с другой партнершей - Софьей Евдокимовой, но она сделала паузу в карьере. И Егор встал в пару с вице-чемпионкой юниорского чемпионата мира - 2019 Елизаветой Худайбердиевой. Среди соперников этой пары, дающей зачет Самарской и Московской областям: Софья Шевченко и Игорь Еременко, Светлана Лизунова и Александр Вахнов, Аннабель Морозова и Андрей Багин.



Трансляция соревнований из сызранского Ледового Дворца начнется в интернете в 15:30 по самарскому времени, пишет портал СОВА.

Фото: Pixabay.com