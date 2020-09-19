Тольяттинские фигуристы стали лучшими по итогам первого дня Кубка России в Сызрани

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Ритм-танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина члены жюри поставили на первое место.



На Кубке России по фигурному катанию на коньках они представляют Самарскую область, выступая по взрослому разряду в танцах на льду. Завтра фигуристам и их соперникам предстоит показать произвольную программу, с учётом которой - по общему счёту - уже распределятся места на пьедестале.



- Есть надежда на хороший результат, так как пара новая, свежая, - поделился с журналистами "Самарского областного вещательного агентства" заслуженный тренер России Олег Судаков. - Они откатали чисто, хорошо, эмоционально, легко, достойно и стали первыми с сильными соперниками, которые были в прошлом сезоне на 4-м месте на чемпионате России. И они их выиграли, в общем-то, с хорошим отрывом. Худайбердиева и Базин в паре меньше четырёх месяцев, это действительно уникально - за три полных месяца поставить новые программы! Дело в том, что все их соперники имеют старые программы, так как Международный Союз конькобежцев оставил правила прошлого года. Поэтому всем им, имея старые танцы и старые пары, все же легче. А тут - пара вновь образованная, новые программы. Все гораздо сложнее, но ребята справились и показали себя с лучшей стороны.



Напомним, сегодня в Сызрани на катке Ледового дворца спорта "Сызрань Арена" стартовал первый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. Соревнования продлятся четыре дня, в них принимают участие фигуристы-одиночники, как мужчины, так и женщины, представители парного катания и танцев на льду. Самарскую область в последней дисциплине представляют две пары. По программе кандидатов в мастера спорта свой ритм-танец сегодня также показали члены юниорской сборной страны Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, они стали вторыми с очень небольшим отрывом от лидеров, сообщает портал СОВА.



- Мы надеялись на большее, но первый старт - видимо, они нервничали, волновались. Стали вторыми. Но завтра основной, решающий день. Надеюсь, мы с ними встанем на свое место, - прокомментировал Олег Судаков.

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