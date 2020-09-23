Тольяттинская пловчиха стала чемпионом России (спорт ЛИН)

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В Саранске завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях принимала участие воспитанница тольяттинской СШОР №10 «Олимп» Ольга Потешкина, которая завоевала 6 наград.

Ольга Потешкина завоевала золото на дистанциях 400 метров вольным стилем (результат — 5:04.17), 50 метров вольным стилем (30.32) и 200 метров. на спине (2:45.95).

В активе тольяттинской спортсменки серебро на дистанции 200 метров вольным стилем (2:23.68) и 200 метров комплексным плаванием (2:43.65). На «полтиннике» баттерфляем у нее бронза (33.24), передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО