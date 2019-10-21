Тольяттинская пловчиха - призер INAS Global Games

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Пловчиха КСДЮСШОР «Олимп» (г.Тольятти)(тренеры — Белкова Елена Валерьевна, Журавлева Алла Ивановна) выступала во Всемирных играх среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Тольяттинская спортсменка участвовала в 8 индивидуальных видах программы и 5 командных. Всего на ее счету 1 золото, 3 серебра и 1 бронза, завоеванные в эстафетах.комбинированная эстафета 4х100 – золото.100 м баттерфляй — 7 место (1:14.70), эстафета 4х200 вольный стиль — серебро.200 м вольный стиль — 9 место (2:24.72), 50 м баттерфляй — 9 место (33.42), комбинированная эстафета 4х50 — серебро.50 м на спине — 5 место (34.50), 100 м брасс — 10 место (1:27.72), эстафета 4х100 вольный стиль — бронза.200 м комплексное плавание — 10 место (2:43.39), 100 м на спине — 11 место (1:18.73), эстафета 4х50 вольный стиль — серебро, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО