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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская "Лада" на выезде обыграла датский "Хернинг-Икаст" - 38:28

10 февраля 2020 15:26
143
Это вывело нашу команду в 14 финала.
Сегодня в заключительном матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации тольяттинская "Лада" на выезде обыграла датский "Хернинг-Икаст" (38:28).

.В другом матче группы немецкий "Битигхайм" одолел норвежский "Сторхамар" (28:27).

Это вывело нашу команду в 1\4 финала, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:     пресс-служба минспорта СО
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10 февраля 2020  15:26
Это вывело нашу команду в 14 финала.
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