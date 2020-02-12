Тольяттинка Софья Палкина начала сезон с «золота» на Всероссийских соревнованиях по метанию молота
12 февраля 2020 15:06
66
К этой победе, которую ей обеспечила попытка 70м 46 см, воспитанница Владимира Быкова отнеслась довольно скептически. «Сезон открыт 70.46м. Не так, как хотелось — лошара, короче говоря. Буду дальше работать!», — написала Софья в своем Instagram.
Напомним, что в прошлом году Софья Палкина в статусе нейтрального атлета представляла регион на чемпионате мира в Катаре. Но в 2020 году российские легкоатлеты до сих пор не получили допуск к международным стартам и зимний сезон, скорее всего, пройдет без их участия. К этому привела провальная политика спасения российской легкой атлетики, которую на протяжении четырех лет вел экс-глава ВФЛА и, по совместительству министр спорта Самарской области, Дмитрий Шляхтин.
«Зимний сезон мимо. Останутся одни всероссийские старты. Почти 90 процентов, что не смогу поехать на Кубок Европы . Конечно, это расстраивает», — сказала в телефонном разговоре с «СО» ОНЛАЙН чемпионка Европы среди молодежи Софья Палкина.
Фото: страница Палкиной в Instagram/«СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1933
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1726
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2001
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9015
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9334
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9178
Спорт в регионе
12 февраля 2020 15:06
В прошлом году Софья Палкина в статусе нейтрального атлета представляла регион на чемпионате мира в Катаре. Спорт в регионе
66
12 февраля 2020 13:10
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 10 регионов. Спорт в регионе
100
12 февраля 2020 11:40
Вход для зрителей по билетам. Спорт в регионе
121
12 февраля 2020 10:45
Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» до 14 февраля. Спорт в регионе
134
12 февраля 2020 09:30
Команда во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка. Спорт в регионе
169
11 февраля 2020 18:05
В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны. Спорт в регионе
303
11 февраля 2020 17:42
В самарском "Союзе" - лучшие хоккеисты! Спорт в регионе
270
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
646
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2549
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
986
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2058
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1580
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1172
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
413
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1181
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1674
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1685
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2010
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3134
Мероприятия