Тольяттинка Анна Чернышева - победитель этапа премьер-лиги каратэ в Париже

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Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева одержала уверенную победу в турнире до 55 кг.Поздравляем Анну и ее тренера Александра Юдина.В финале Анна Чернышева разгромила титулованную соперницу из Украины Анжелику Терлюгу - досрочная победа со счетом 8:0, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО