Тхэквондист из Сызрани Рафаэль Аюкаев - чемпион Европы

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В Дублине (Ирландия) завершился чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях (турнир G1-класса). Рафаэль Аюкаев (СШОР №2, Сызрань и «Центр спортивной подготовки») выиграл турнир весовой категории свыше 80 кг).Это четвертый подряд турнир, на котором побеждает Аюкаев. Так в ноябре он выиграл соревнования «G4 EXTRA European Taekwondo Championships» в Италии. «На сегодняшний день Рафаэль находится на пике своей спортивной формы, прекрасно подготовлен физически и морально. Поедет ли он на Игры-2020 в Токио? Безусловно, очень хочется, но возможно не хватит рейтинговых очков. Время покажет», — отметил Анар Аскеров, тренер Рафаэля Аюкаева, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО