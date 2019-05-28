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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Теннисистка Дарья Касаткина победно стартовала на Roland Garros

28 мая 2019 23:35
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22-летняя Дарья принимает участие в Открытом чемпионате Франции в третий раз, в 2018 году она добралась до стадии четвертьфинала и это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема.
Россиянка Дарья Касаткина завоевала путевку во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на кортах Roland Garros в предместьях Парижа, передает newsru.com.

Первая ракетка России, посеянная на грунтовом турнире Большого шлема под 21-м номером, в первом круге обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Паолини занимает скромное 210-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и пробилась в основную сетку через квалификацию.

Во втором круге Касаткина сыграет с 59-й ракеткой мира Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

22-летняя Дарья принимает участие в Открытом чемпионате Франции в третий раз, в 2018 году она добралась до стадии четвертьфинала и это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема. 


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28 мая 2019  23:35
22-летняя Дарья принимает участие в Открытом чемпионате Франции в третий раз, в 2018 году она добралась до стадии четвертьфинала и это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема.
Теннисистка Дарья Касаткина победно стартовала на Roland Garros
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