Теннисистка Дарья Касаткина победно стартовала на Roland Garros

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Первая ракетка России, посеянная на грунтовом турнире Большого шлема под 21-м номером, в первом круге обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут.Паолини занимает скромное 210-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и пробилась в основную сетку через квалификацию.Во втором круге Касаткина сыграет с 59-й ракеткой мира Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.22-летняя Дарья принимает участие в Открытом чемпионате Франции в третий раз, в 2018 году она добралась до стадии четвертьфинала и это ее высшее достижение на турнирах Большого шлема.Фото: соцсети