ЦСКА/Самара проведет праздник парашютного спорта

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В субботу, 19 сентября в 13.00 на аэродроме «Кряж» ЦСКА/Самара пройдет «День открытых дверей», приуроченный к открытию в филиале спортивной команды и отделения спортивной школы по парашютному спорту.

Направление «Парашютный спорт» на базе ЦСКА в Самаре появится впервые и будет официально запущено с 1 октября 2020 года.

В рамках спортивного праздника «День открытых дверей» запланированы:

- показательное десантирование спортсменов спортивной команды ЦСКА и федерации парашютного спорта Самарской области с высоты 1200-1500 метров (вертолет МИ-8). Парашютисты выполнят элементы купольной парашютной акробатики;

- показ авиационной техники Аэроклуба;

- мастер-класс по устройству и укладке парашютной системы со звездами парашютного спорта ЦСКА;

- опробование подвесной парашютной системы под руководством тренеров спортивной команды (по парашютному спорту) Шалыгиным С.Е., Силаевым А.

- показательные выступления военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа;

- демонстрация устройства АК-74 и пистолета Макарова. Разборка и сборка оружия под руководством военнослужащих спортивной роты ЦСКА г. Самара.

Участники встречи смогут поближе познакомиться с миром парашютного спорта, углубить знания о наземной подготовке парашютистов, тактике движения в воздухе, из уст профессионалов получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся зачисления в спортивную школу филиала.

Участники «Дня открытых дверей»:

- воспитанники спортшколы ЦСКА/Самара, юнармейцы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г.о. Самара; учащиеся общеобразовательных организаций г.о Самара, военнослужащие Самарского гарнизона;

Приглашенные гости:

- командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии гвардии генерал-лейтенант Колотовкин Андрей Викторович;

- начальник федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» полковник Громов Артем Валерьевич;

- начальник самарского филиала ЦСКА Махонин Роман Александрович;

- министр спорта Самарской области Шляхтин Дмитрий Анатольевич;

- председатель Самарской губернской думы Котельников Геннадий Петрович;

- начальник аэроклуба (авиационно-прикладных видов спорта) самарского филиала ЦСКА Храменков Алексей Анатольевич, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.

Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара