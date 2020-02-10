"Сызрань-2003" – "Крылья Советов"-м – 3:1

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Голы: Мухсинов, Кураев, Амплеев, Молчанов.Молодежный состав "Крыльев Советов" провел заключительный контрольный матч в рамках самарского сбора.Соперником нашей команды был футбольный клуб "Сызрань-2003".Несмотря на тяжелые погодные условия – минус 15 градусов по Цельсию – на матче присутствовали болельщики из Самары.Это был второй матч соперников за неделю.В первой игре самарцы одержали победу 4:2. В ответном поединке хозяевам удалось взять реванш 3:1.Уже в четверг резервисты отправятся на Кипр, где примут участие в "Кубке ФНЛ".Первый матч состоится 15 февраля с командой "Чертаново", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"