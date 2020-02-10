"Сызрань-2003" – "Крылья Советов"-м – 3:1
10 февраля 2020 14:25
164
Голы: Мухсинов, Кураев, Амплеев, Молчанов.
Молодежный состав "Крыльев Советов" провел заключительный контрольный матч в рамках самарского сбора.
Соперником нашей команды был футбольный клуб "Сызрань-2003".
Несмотря на тяжелые погодные условия – минус 15 градусов по Цельсию – на матче присутствовали болельщики из Самары.
Это был второй матч соперников за неделю.
В первой игре самарцы одержали победу 4:2. В ответном поединке хозяевам удалось взять реванш 3:1.
Уже в четверг резервисты отправятся на Кипр, где примут участие в "Кубке ФНЛ".
Первый матч состоится 15 февраля с командой "Чертаново", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1926
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1716
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1995
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9009
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9321
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9167
Спорт в регионе
10 февраля 2020 15:26
Это вывело нашу команду в 1\4 финала. Спорт в регионе
142
10 февраля 2020 14:25
Молодежный состав "Крыльев" завершил игровую программу самарского сбора. Спорт в регионе
164
10 февраля 2020 13:11
Сегодня стартовал третий этап. Спорт в регионе
152
10 февраля 2020 12:55
Следующий матч команда проведет уже в четверг, 13 февраля. Спорт в регионе
158
10 февраля 2020 11:45
Участие в соревнованиях бесплатное. Спорт в регионе
158
10 февраля 2020 10:28
Наши футболисты завершили второй сбор. Спорт в регионе
186
9 февраля 2020 16:54
Наша Академия на турнире представлена командами 2005 и 2006 годов рождения. Спорт в регионе
288
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
611
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2462
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
948
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2021
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1545
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1138
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
354
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1151
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1641
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1653
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1971
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3094
Мероприятия