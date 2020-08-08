Свой первый матч "Велес" и "Крылья" проведут на стадионе "Авангард" в Домодедово

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Стадион "Авангард" находится в Домодедово и вмещает около 6000 зрителей. По требования Роспотребнадзора матч с трибун смогут посмотреть около 2000 болельщиков. Вход на стадион будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе стадиона до начала матча."Крылья" проведут этот матч в гостевом комплекте формы, выполненном в белом цвете. "Велес" сыграет в синем.Прямая трансляция матча "Велес" – "Крылья Советов" будет доступна на сайте "Яндекс.Эфир". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".