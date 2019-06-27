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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Свои первые контрольные матчи "Крылья Советов" проведут в Словении

27 июня 2019 23:09
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Обе игры пройдут 29 июня.
"Крылья Советов" продолжают предсезонную подготовку на зарубежном сборе. 

Определилось время начала первых двух контрольных матчей самарской команды на сборе. Обе игры пройдут 29 июня и состоятся в Словении. Первый соперник волжан – чешский клуб "Баник". Эта игра пройдет в 14:00 по самарскому времени. Второй матч в этот же день "Крылья" проведут с хорватским клубом "Хайдук" – в 20:00.

"Хайдук" из Сплита является одним из самых популярных и титулованных клубов Хорватии, а также постоянным участником еврокубков. "Баник" из чешского города Острава выступает в высшем местном дивизионе и по итогам прошедшего Чемпионата занял пятое место. В составе "Баника" выступают известные по игре за чешскую сборную и различные европейские клубы голкипер Ян Лаштувка и форвард Милош Барош, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:   пресс-служба ФК "КС"


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