Студентка Политеха стала призером Всероссийских соревнований по дзюдо
19 сентября 2019 15:21
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Студентка опорного университета выступала в весовой категории до 57 кг. Вместе с ней за победу в этом весе боролись еще 20 дзюдоисток. Виктория продемонстрировала отличную спортивную подготовку и, несмотря на серьезную конкуренцию, завоевала бронзовую медаль соревнований.
– С шести лет я начала заниматься спортивной гимнастикой, а в дзюдо перешла значительно позже, – рассказывает девушка. – Мне нравится этот вид спорта, ведь здесь развиваешь не только свою физическую силу, но и силу мышления. В каждом поединке необходимо думать головой, чтобы победить соперника.
Сейчас Виктория готовится к новым стартам. Уже 22 сентября она представит Политех на Всероссийском турнире на призы Митрополита Самарского и Тольяттинского, а 5 октября отправится на международный турнир в Казахстан, передает пресс-служба САмГТУ.
Фото: пресс-служба САмГТУ
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