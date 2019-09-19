Студентка Политеха стала призером Всероссийских соревнований по дзюдо

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15 сентября в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти А.С. Корнеева. Турнир является отборочным на Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года. Участниками состязаний стали 360 спортсменов из 37 регионов России. Самарскую область представляли 13 человек, в том числе и первокурсница инженерно-технологического факультета Политеха, кандидат в мастера спортаСтудентка опорного университета выступала в весовой категории до 57 кг. Вместе с ней за победу в этом весе боролись еще 20 дзюдоисток. Виктория продемонстрировала отличную спортивную подготовку и, несмотря на серьезную конкуренцию, завоевала бронзовую медаль соревнований.– С шести лет я начала заниматься спортивной гимнастикой, а в дзюдо перешла значительно позже, – рассказывает девушка. – Мне нравится этот вид спорта, ведь здесь развиваешь не только свою физическую силу, но и силу мышления. В каждом поединке необходимо думать головой, чтобы победить соперника.Сейчас Виктория готовится к новым стартам. Уже 22 сентября она представит Политех на Всероссийском турнире на призы Митрополита Самарского и Тольяттинского, а 5 октября отправится на международный турнир в Казахстан, передает пресс-служба САмГТУ.Фото: пресс-служба САмГТУ