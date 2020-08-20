Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью

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Стрельба из табельного ПМ, плавание, бег – дисциплины, входящие в регламент летнего троеборья. В состязаниях участвуют 87 офицеров в составе 20 команд, представляющих войсковые части, соединения, объединения и военные ВУЗы ЦВО из Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновск, Оренбурга, Тюмени и других городов округа.В каждой команде 5 человек в трех возрастных группах: 2 спортсмена – до 30 лет, 2 – до 40 лет и 1 – свыше 40 лет. Организацию и судейство осуществляют специалисты самарского филиала ЦСКА.Этапы чемпионата проходят на объектах Центрального спортивного клуба Армии в Самаре – в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне спортивного комплекса «Плавательный».На этапе «Стрельба» спортсмены выполняют упражнение ПМ-1 (2,3) в соответствии с возрастными группами. На этапе «Плавание» армейцы преодолевают дистанции в 100, 200 и 300 м вольным стилем, на этапе «Бег» - дистанции в 1000, 2000 и 3000 м. По итогам соревнований возможно присуждение спортивных званий.Главный судья соревнований, инструктор-методист учебно-спортивного отделения самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара, что по итогам чемпионата будет сформирована сборная, которая представит Центральный военный округ на чемпионате Вооруженных Сил по офицерскому троеборью. Турнир пройдет в сентябре на объектах ЦСКА в Самаре. Участниками состязаний станут сильнейшие атлеты-военнослужащие в составе команд военных округов, видов и родов войск.Чемпионат ЦВО завершится 21 августа: закрытие и награждение победителей пройдет на стадионе УСК «Стара-Загора», передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара