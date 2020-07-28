Стартовала продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Балтика"

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Обращаем ваше внимание, что владельцы абонементов на сезон 2019-20, получившие билеты на игру "Крылья Советов" – "Сочи", смогут посетить матч с "Балтикой" по этим билетам. Болельщики, которые не обменяли свой абонемент на билет на игру с "Сочи", смогут обменять его на матч с "Балтикой". Обмен производится в клубных магазинах на стадионе "Металлург" (10:00 – 19:00) и в ТЦ "Сила Спорта" (10:00 – 20:00).В день матча на южную парковку "Самара Арены" можно будет проехать по входному билету до 18:30. После этого времени на парковку можно будет попасть только по автопропускам, выданным ранее клубом.Абонементная программа на сезон 2020-21 будет опубликована позднее – сейчас программа прорабатывается с учетом пожеланий болельщиков.Рассадка зрителей на стадионе "Самара Арена" по-прежнему будет организована согласно требованиям Роспотребнадзора. В настоящий момент квота по наполнению стадиона составляет 10% от общего количества мест, передает пресс-служба ФК "КС".