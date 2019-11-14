Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований

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С 7 по 10 ноября в ФОК «Олимп» г.о. Ивантеевка Московской области прошли XVIII Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 15 -16 лет. В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.Самарскую область на соревнованиях представляли спортсмены ГАУ «СШОР № 4 «Ринг».По итогам соревнований у наших спортсменов золото и бронза: Кирилл Дудников (в/к 80 кг., тренер А.А. Маменков) завоевал золотую медаль, у Никиты Гусельникова (в/к 50 кг, тренер В.Е. Хаджиониди) бронзовая медаль.