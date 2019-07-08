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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Спортсмены СО стали призерами чемпионата мира по пляжному теннису

8 июля 2019 17:39
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Сборная России играла в финале с двукратными чемпионами мира бразильцами.
В Москве состоялся командный чемпионат мира по пляжному теннису.

Сборная России играла в финале с двукратными чемпионами мира бразильцами. Бразильцы победили со счетом 2:1 и в третий раз завоевали титул. Наша команда – серебряный призер.

В составе сборной РФ медали завоевали Сергей Купцов, Николай Гурьев и Людмила Никоян (все - Самара).

В турнире среди юношеских сборных (до 16 лет) команда РФ завоевала бронзовые награды. Среди призеров тольяттинцы Дмитрий Павлов, Владислава Абрамова, Анастасия Лобанова, Елизавета Ткаченко, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:    пресс-служба минспорта СО
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