Спортсмены СО стали призерами чемпионата мира по пляжному теннису
8 июля 2019 17:39
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Сборная России играла в финале с двукратными чемпионами мира бразильцами. Бразильцы победили со счетом 2:1 и в третий раз завоевали титул. Наша команда – серебряный призер.
В составе сборной РФ медали завоевали Сергей Купцов, Николай Гурьев и Людмила Никоян (все - Самара).
В турнире среди юношеских сборных (до 16 лет) команда РФ завоевала бронзовые награды. Среди призеров тольяттинцы Дмитрий Павлов, Владислава Абрамова, Анастасия Лобанова, Елизавета Ткаченко, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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