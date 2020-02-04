Спортсменки школы бокса "Ринг" - призеры чемпионата и первенства ПФО

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В соревнованиях приняли участие 250 сильнейших спортсменок ПФО в возрасте от 13 до 40 лет. Среди участников — спортсменки ГАУ «СШОР № 4 «Ринг», которые показали достойные результаты и заняли призовые места. У представительниц школы «Ринг» 6 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей.Спортсменки, занявшие 1 и 2 места, отобрались в сборную команду ПФО для участия в первенстве и чемпионате России по боксу, которые пройдут во второй половине 2020 года, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО