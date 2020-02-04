Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.
Спортсменки школы бокса "Ринг" - призеры чемпионата и первенства ПФО
С предложением добавить упоминание ранее выступил патриарх Кирилл.
В рабочей группе выступили против внесения упоминания Бога в Конституцию
Создатели украинского учебника сделали это намерено, чтобы привлечь внимание учеников.
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
В аэропорту Ухани россияне выстроились на посадку. Видео
Жигулевский известковый завод снова проиграл разбирательство.
Известковый завод потерял шансы вывести свою площадку из «Самарской Луки»
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво.
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Скоро дети, проживающие в Новой Самаре и поселке Мехзавод, смогут учиться в новой трехэтажной школе.
В рамках нацпроекта «Образование» в Самаре строится новая школа
ОРВИ, грипп, а также коронавирус– это заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и вызываются различными вирусами.
В Самарской области за неделю зарегистрирован 13771 случай ОРВИ и гриппа
сегодня  Вторник, 4 февраля, 23:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/02:
USD 63.43
-0.48
EUR 70.13
-0.66
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Спортсменки школы бокса "Ринг" - призеры чемпионата и первенства ПФО

4 февраля 2020 21:39
87
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.

В соревнованиях приняли участие 250 сильнейших спортсменок ПФО в возрасте от 13 до 40 лет. Среди участников — спортсменки ГАУ «СШОР № 4 «Ринг», которые показали достойные результаты и заняли призовые места. У представительниц школы «Ринг» 6 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Спортсменки, занявшие 1 и 2 места, отобрались в сборную команду ПФО для участия в первенстве и чемпионате России по боксу, которые пройдут во второй половине 2020 года, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:   пресс-служба минспорта СО

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1913
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1694
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1964
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8996
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9293
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9136
Весь список
Спорт в регионе
4 февраля 2020  21:39
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.
Спортсменки школы бокса "Ринг" - призеры чемпионата и первенства ПФО
В Кирове прошли первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.  Спорт в регионе
87
4 февраля 2020  12:57
Самарский дзюдоист на международном турнире завоевал серебро
Самарский дзюдоист на международном турнире завоевал серебро
За награды сражались 252 спортсмена. Спорт в регионе
174
3 февраля 2020  19:59
«Нова» в двух победах от плей-офф.
Новокуйбышевские волейболисты «Новы» начали движение вверх по турнирной таблице
«Нова» в двух победах от плей-офф.  Спорт в регионе
444
3 февраля 2020  17:59
15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»
15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»
15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»  Спорт в регионе
280
3 февраля 2020  14:49
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.
Гонщики тольяттинской "Мега - Лады" сильнейшие в стране
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.  Спорт в регионе
376
3 февраля 2020  14:43
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.
Самарский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.   Спорт в регионе
316
3 февраля 2020  12:00
Самарский филиала ЦСКА проведет зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
Самарский филиала ЦСКА проведет зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
По итогам турнира будет сформирована сборная команда. Спорт в регионе
192
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
554
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2253
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
845
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1899
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1456
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1067
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1053
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1570
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1583
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1871
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2990
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3564
Весь список

Мероприятия
Богатовский район стал участником проекта «Марафон 75 дорог»
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернётся на берега Волги
Региональный оператор ЭкоСтройРесурс запустил благотворительный сбор макулатуры
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные