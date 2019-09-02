Спортивный сезон 2019 года вновь оказался успешным для самарского гребца Юрия Солодянникова

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Выступая в категории «Мастерс» в классе «Дракон» клубного чемпионата Европы (Севилья, Испания, 25-28 июля) он завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. На чемпионате мира (Паттайя, Таиланд, 21-25 августа) в его активе 1 золотая , 1 серебряная и 2 бронзовых награды.Всего у Юрия Солодянникова только золотых медалей — 49 (11 – ЧР, 15 – ЧЕ, 13 – ЧМ, 10 – Всемирных Игр Мастеров), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО