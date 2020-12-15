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Сергей Корниленко, спортивный директор ФК "Крылья Советов" поделился планами трансферной кампании клуба. Об этом он сообщил во время прямого эфира в одном из сообществ в социальных сетях.

Зимой большого количества трансферов не ожидается, в ближайшее время планируется работать над конкретными позициями, а также стабильно закрепиться в премьер-лиге. Игроки "под премьер-лигу" должны пополнить состав команды.

Напомним, летом одному из самых результативных игроков в истории команды Сергею Корниленко предложили занять должность спортивного директора "Крыльев". До этого он был членом тренерского штаба "КС", сообщает ГТРК Самара.

Фото: www.kc-camapa.ru