«Спорт – норма жизни»: В Шигонском районе - новая спортивная площадка

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Ежегодно футбольные команды села Малячкино выигрывают медали областного этапа всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». В 2019 году местные школьники стали призерами регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», а сборная команда села стала серебряным призером спартакиады среди сельских поселений Шигонского района. «Село Малячкино у нас одно из самых спортивных, жители любят спорт, активно им занимаются. Поэтому логично, что новая спортивная площадка построена именно здесь. Перемены заметны каждому – раньше тут было обычное поле, а теперь - шикарный спортивный объект. Спасибо главерегиона Дмитрию Азарову за такую поддержку», - отметил глава Шигонского района Сергей Строев.Одним из первых качество спортивной площадки оценил капитан сельской футбольной команды Константин Медведев. «Все нравится, всеудобно. Ровное поле, хороший газон, освещение есть. Классно!».«У нас в селе не только мальчишки в футбол играют, но и девчонки. О такой спортплощадке мы могли только мечтать. Все очень рады!» - поделилась впечатлениями жительница села Кристина Климова.Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично: в летнее время для игры в футбол и других спортивных игр, зимой – для занятий хоккеем, катанием на коньках. На площадке установлено освещение.Реализация задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионе находится на контроле уГубернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона в своем Послании отмечал, что поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом:«Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».«Приятно видеть с каким воодушевлением и радостью люди занимаются на новых спортплощадках. Стратегия лидерства Дмитрия Азарова, в том числе, направлена на улучшение условий жизни жителей Самарской области. Спорт – одна из тех сфер, которой губернатор уделяет особое внимание», - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области в этом году будут построены 22 новые универсальные спортивные площадки, передает пресс-служба облправительства.