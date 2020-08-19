Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 8 лет.
В Самаре за получение взятки задержан директор одного из образовательных учреждений
Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично.
«Спорт – норма жизни»: В Шигонском районе - новая спортивная площадка
Зная об отсутствии реальной опасности, мужчина сообщил ложную информацию в полицию. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это уголовно наказуемое деяние!
В полицию Самары поступило сообщение о ложном акте терроризма
Возбуждено уголовное дело.
Жителя Исаклинского района задержали с рюкзаком наполненным коноплей
В общей сложности бывший вице-президент получил более 3 550 голосов.
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. В совет вошли 35 человек.
Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Мужчина пропал 15 августа. Он позвонил жене и сообщил, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал.
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Министерство внутренних дел Белоруссии не будет присоединяться к протестующим и осуждать действующую власть.
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.43
0.46
EUR 87.34
0.87
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская область отмечает День особо охраняемых природных территорий
Экспортеры Самарской области поставляют свою продукцию в 137 стран
19 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» проводит Ярмарку вакансий
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Спорт – норма жизни»: В Шигонском районе - новая спортивная площадка

19 августа 2020 09:57
69
Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично.
Юные спортсмены села Малячкино Шигонского района, регулярно завоевывающие медали областных соревнований, теперь тренируются в новых условиях. В селе построена спортивная площадка в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ежегодно футбольные команды села Малячкино выигрывают медали областного этапа всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». В 2019 году местные школьники стали призерами регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», а сборная команда села стала серебряным призером спартакиады среди сельских поселений Шигонского района. «Село Малячкино у нас одно из самых спортивных, жители любят спорт, активно им занимаются. Поэтому логично, что новая спортивная площадка построена именно здесь. Перемены заметны каждому – раньше тут было обычное поле, а теперь - шикарный спортивный объект. Спасибо главе
региона Дмитрию Азарову за такую поддержку», - отметил глава Шигонского района Сергей Строев.

Одним из первых качество спортивной площадки оценил капитан сельской футбольной команды Константин Медведев. «Все нравится, все
удобно. Ровное поле, хороший газон, освещение есть. Классно!».

«У нас в селе не только мальчишки в футбол играют, но и девчонки. О такой спортплощадке мы могли только мечтать. Все очень рады!» - поделилась впечатлениями жительница села Кристина Климова.

Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично: в летнее время для игры в футбол и других спортивных игр, зимой – для занятий хоккеем, катанием на коньках. На площадке установлено освещение.

Реализация задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионе находится на контроле у
Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона в своем Послании отмечал, что поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом:

«Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».

«Приятно видеть с каким воодушевлением и радостью люди занимаются на новых спортплощадках. Стратегия лидерства Дмитрия Азарова, в том числе, направлена на улучшение условий жизни жителей Самарской области. Спорт – одна из тех сфер, которой губернатор уделяет особое внимание», - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.

Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области в этом году будут построены 22 новые универсальные спортивные площадки, передает пресс-служба облправительства. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2928
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2398
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2646
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9503
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9988
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9708
Весь список
Спорт в регионе
19 августа 2020  09:57
Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично.
«Спорт – норма жизни»: В Шигонском районе - новая спортивная площадка
Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично. Спорт в регионе
69
18 августа 2020  11:25
Участие примут сильнейшие команды России, среди них сборные Самарской области.​
Впервые в Самаре: в СК "Олимп" состоятся матчи первенств России по баскетболу среди ветеранских команд
Участие примут сильнейшие команды России, среди них сборные Самарской области.​   Спорт в регионе
384
17 августа 2020  11:11
В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 30 регионов.
Самарские гребцы выиграли чемпионат России
В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 30 регионов.   Спорт в регионе
457
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
1548
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2057
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1565
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
886
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
945
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
889
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1290
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1754
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1130
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1077
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3757
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4297
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3731
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4718
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4822
Весь список
В центре внимания
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
342
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
579
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
564
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
1257
Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
1092
Весь список
Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
342
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
579
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
781
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1612
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1550
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1753
Весь список
Новости Тольятти
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2495
17 августа 2020  14:50
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.
Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.  Новости Тольятти
651
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
1148
Весь список