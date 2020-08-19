«Спорт – норма жизни»: В Шигонском районе - новая спортивная площадка

Юные спортсмены села Малячкино Шигонского района, регулярно завоевывающие медали областных соревнований, теперь тренируются в новых условиях. В селе построена спортивная площадка в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Ежегодно футбольные команды села Малячкино выигрывают медали областного этапа всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». В 2019 году местные школьники стали призерами регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», а сборная команда села стала серебряным призером спартакиады среди сельских поселений Шигонского района. «Село Малячкино у нас одно из самых спортивных, жители любят спорт, активно им занимаются. Поэтому логично, что новая спортивная площадка построена именно здесь. Перемены заметны каждому – раньше тут было обычное поле, а теперь - шикарный спортивный объект. Спасибо главе
региона Дмитрию Азарову за такую поддержку», - отметил глава Шигонского района Сергей Строев.
Одним из первых качество спортивной площадки оценил капитан сельской футбольной команды Константин Медведев. «Все нравится, все
удобно. Ровное поле, хороший газон, освещение есть. Классно!».
«У нас в селе не только мальчишки в футбол играют, но и девчонки. О такой спортплощадке мы могли только мечтать. Все очень рады!» - поделилась впечатлениями жительница села Кристина Климова.
Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами может использоваться круглогодично: в летнее время для игры в футбол и других спортивных игр, зимой – для занятий хоккеем, катанием на коньках. На площадке установлено освещение.
Реализация задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионе находится на контроле у
Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона в своем Послании отмечал, что поставлена задача по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом:
«Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».
«Приятно видеть с каким воодушевлением и радостью люди занимаются на новых спортплощадках. Стратегия лидерства Дмитрия Азарова, в том числе, направлена на улучшение условий жизни жителей Самарской области. Спорт – одна из тех сфер, которой губернатор уделяет особое внимание», - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.
Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области в этом году будут построены 22 новые универсальные спортивные площадки, передает пресс-служба облправительства.
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