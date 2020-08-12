«Спорт – норма жизни»: Самарские регбисты получили комплект профессиональных мячей

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Новый инвентарь был приобретен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Мячи фирмы Gilbert трех типов – игровые, тренировочные и для занятий с детьми. «Мячи хорошие, профессиональные, какими и должны быть. Инвентарь не бывает лишним, тем более мячи. Для нашей команды это приятное приобретение. Да и детям, конечно, приятно тренироваться новыми мячами», – отметил главный тренер сборной команды Самарской области по регби, тренер СШОР №1 Максим Саврасов.Одна из задач ФП «Спорт – норма жизни» – создание условий для подготовки спортивного резерва. В поддержке и развитии спорта в Самарской области заключается и стратегия лидерства региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании к жителям отмечал: «Президентом поставлены задачи поиска и подготовки талантливых спортсменов для включения их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации».Недавно сборная команда Самарской области стала победителем чемпионата России по пляжному регби. После возращения домой во время одной из тренировок со спортсменами встретились руководители регионального министерства спорта.«Очень гордимся вашей победой. Вы – настоящая команда и спортивная гордость региона. В финале у вас был очень сложный матч с соперниками из Казани, но вы показали настоящую волю к победе. Так держать! - подчеркнула на встрече с регбистами заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, - Мы поддерживаем регби. В СШОР№1 открыто отделение по регби, бесплатно предоставляется стадион «Локомотив» для тренировок и матчей, обеспечивается участие сборной команды области в официальных соревнованиях. Закупку мячей для наших регбистов мы запланировали еще задолго до чемпионата, зная, что у ребят есть в них потребность».На днях самарская команда провела первый матч чемпионата России Высшей лиги по регби-15. На выезде была обыграна команда Йошкар – Олы. В воскресенье, 16 августа, сборная Самарской области примет на стадионе «Локомотив» казанскую «Энергию», передает пресс-служба облправительства.