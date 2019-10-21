"Спорт - норма жизни": Новая спортивная площадка создана около самарской школы №124
21 октября 2019 12:40
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Директор школы Татьяна Железникова: "Очень ждали эту современную спортплощадку. Здесь проходят уроки физкультуры, ребята после занятий играют, местные жители могут тренироваться"
Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская: "Как известно, реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" направлена, в том числе, на привлечение жителей к занятиям спортом. И такие спортплощадки создают условия для тренировок как учащихся образовательных учреждений, так жителей района"
Никита Лазарев, ученик школы № 124: "Раньше здесь был просто асфальт, а теперь классная новая площадка, хороший газон, ворота с сеткой. Одно удовольствие на ней играть!", передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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