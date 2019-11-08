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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:2

8 ноября 2019 17:07
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Голы: Голенков, Кутателадзе (
 Молодежка проиграла "Спартаку".

Первенство молодежных составов. 16 тур.

"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:2 (2:1)

Голы: Голенков, Кутателадзе ("С"), Репях("С"), Репях("С"), Сапов, Шильцов ("С").

Нереализованный пенальти: Голенков (мимо).

Москва. Стадион "Спартак" (поле No 4), передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС

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