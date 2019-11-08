"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:2
8 ноября 2019 17:07
24
Первенство молодежных составов. 16 тур.
"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:2 (2:1)
Голы: Голенков, Кутателадзе ("С"), Репях("С"), Репях("С"), Сапов, Шильцов ("С").
Нереализованный пенальти: Голенков (мимо).
Москва. Стадион "Спартак" (поле No 4), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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