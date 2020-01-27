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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры пройдёт в Самарской области

27 января 2020 15:19
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Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.
В понедельник, 27 января, состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, который будет посвящён вопросу развития детско-юношеского спорта и физической культуры в Приволжском федеральном округе. Заседание в режиме видеоконференцсвязи провели губернатор Самарской области, сопредседатель рабочей группы Дмитрий Азаров и заместитель полпреда в ПФО, сопредседатель рабочей группы Олег Машковцев. Помимо представителей субъектов ПФО, в состав рабочей группы вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, министерства просвещения, российского студенческого спортивного союза и всероссийской федерации школьного спорта.

Местом проведения Совета, на котором регионы обменяются передовым опытом по развитию детско-юношеского и массового спорта, определена Самарская область. Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения таких крупных соревнований, как Чемпионат мира по футболу-2018, Российско-китайские молодежные летние игры, Чемпионат России по боксу и другие. Кроме того, в губернии ведется активная работа по популяризации физкультуры и спорта – строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные спортивные площадки, регулярно проводятся массовые занятия спортом для жителей региона в парках, скверах и других общественных пространствах.

На заседании Дмитрий Азаров сообщил, что Совет решено провести в конце февраля этого года на территории технопарка «Жигулёвская долина» в Тольятти. Подготовка к мероприятию находится в активной фазе: прорабатываются организационно-технические, логистические и программно-содержательные вопросы. В рамках подготовки к Совету Правительством Самарской области проведен анализ деятельности регионов ПФО по развитию физкультуры среди детей и молодежи. Особое внимание уделялось нормативно-правовому регулированию сферы физкультуры и спорта, организации межведомственного взаимодействия, развитию физической культуры среди детей и молодежи по месту жительства и в образовательных учреждениях, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также системе спортивной подготовки в регионах ПФО, кадровому обеспечению сферы, состоянию и развитию инфраструктуры.

Сопредседатель рабочей группы, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: обмен опытом, лучшими передовыми практиками и дальнейшее их распространение – и есть основная цель проведения Совета ПФО по развитию физкультуры и спорта, поэтому крайне важно, чтобы все субъекты округа предоставили полную информацию о том, как эта работа выстроена на их территории.

«В целом можно отметить, что в каждом регионе ПФО проводится серьезная и системная работа. В этой сфере накоплен огромный опыт, сложились свои механизмы и подходы к решению поставленной задачи. Считаю, что анализ региональных практик, обмен опытом даст новый импульс развитию детского и массового спорта, – обратился к коллегам Дмитрий Азаров. – Прошу все регионы изучить предлагаемые информационно-аналитические материалы, оперативно предоставить недостающие данные, высказать предложения и замечания в проект доклада и проект протокольных решений по итогам заседания рабочей группы».

Олег Машковцев поблагодарил субъекты, принявшие активное участие в подготовке информационно-аналитических материалов, а также обратил внимание коллег на то, что именно на их основе составлен проект протокольных решений, содержащий перечень рекомендаций для федеральных и региональных органов власти, направленных на развитие физической культуры и спорта в регионах округа: «Я хочу поблагодарить всех членов рабочей группы, направивших материалы, и особенно редакционную группу из Самарской области, которая провела огромную работу по изучению поступивших материалов, выявлению проблем и подготовке предложений для Совета». При этом заместитель полномочного представителя Президента в ПФО подчеркнул, что работа над документом будет продолжена вплоть до заседания Совета.

Также на заседании рабочей группы обсудили подготовку к баскетбольному турниру ПФО в формате 3х3, который состоится накануне проведения Совета. На данный момент материально-техническая база для проведения турнира полностью готова, сформирован судейский корпус, идет комплектование команд-участниц турнира, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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