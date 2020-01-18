Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к «Крыльям»

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Команда начала сбор без нападающего, поскольку тот прибыл в Москву на переговоры с ЦСКА.По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли.На игрока сохраняется довольно высокий спрос. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд.Фото: ФК "КС"