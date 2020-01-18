Я нашел ошибку
Главные новости: 
Переговоры с ЦСКА приостановлены.
Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к «Крыльям»
Порядка десяти пожарных расчетов борются с огнем.
Горят ресторан "Золотая Пагода" и Медицинский Чосон-центр на улице Георгия Димитрова
И 50 тысяч — труженикам тыла.
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала у него наушники и порвала провод.
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился
Средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента.
В ПФР рассказали, как увеличатся пенсии за два года
Смываются ли грехи в проруби, можно ли кропить котиков святой водой и сколько ее нужно брать домой, чтоб хватило на весь год?
"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
В Самаре перевернулась грузовая Газель с хлебом
В Самаре перевернулась грузовая Газель с хлебом
сегодня  Суббота, 18 января, 21:53
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/01:
USD 61.53
-0.04
EUR 68.54
-0.12
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к «Крыльям»

18 января 2020 18:53
135
Переговоры с ЦСКА приостановлены.
Вчера футболист «Крыльев Советов» Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к своей команде, передает «СЭ».

Команда начала сбор без нападающего, поскольку тот прибыл в Москву на переговоры с ЦСКА.

По многим параметрам стороны договорились, но к итоговому соглашению не пришли.

На игрока сохраняется довольно высокий спрос. Интерес проявляет один клуб из Испании, а также ряд российских команд. 



Фото:   ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1852
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1629
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1896
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8932
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9262
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9072
Весь список
Спорт в регионе
18 января 2020  18:53
Переговоры с ЦСКА приостановлены.
Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к «Крыльям»
Переговоры с ЦСКА приостановлены.  Спорт в регионе
135
17 января 2020  23:27
Состоялось первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.
Зажигаются новые самарские "звездочки" фигурного катания
Состоялось первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.  Спорт в регионе
347
17 января 2020  17:59
Вход для зрителей свободный!
В «Грации» состоятся первенство и чемпионат Самарской области по чир спорту
Вход для зрителей свободный!  Спорт в регионе
422
17 января 2020  16:13
Состоятся забеги на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, барьерный бег на 60 м, эстафета 4 по 200 метров.
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
Состоятся забеги на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, барьерный бег на 60 м, эстафета 4 по 200 метров.   Спорт в регионе
409
17 января 2020  16:10
По результатам соревнований будет формироваться сборная команда региона по лыжным гонкам.
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
По результатам соревнований будет формироваться сборная команда региона по лыжным гонкам.   Спорт в регионе
436
17 января 2020  08:52
Настольный теннис - это увлекательная игра, которая помогает снять напряжение и повеселиться одновременно
 У каждого есть свои предпочтения в еде, в видах спорта, развлечениях и тд.  Спорт в регионе
38
16 января 2020  17:58
На отличном поле футбольного комплекса Papilon наша команда провела небольшое занятие.
По прилету в турецкий Белек "Крылья Советов" провели первую тренировку в этом году
На отличном поле футбольного комплекса Papilon наша команда провела небольшое занятие.  Спорт в регионе
724
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1575
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
543
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1411
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1174
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
763
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1724
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
784
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1223
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1328
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1551
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2653
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3198
Весь список

Мероприятия
Путешествия под стук колес
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные