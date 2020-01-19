Серроне экстренно увезли в больницу после нокаута от Макгрегора
19 января 2020 21:24
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— Серроне везут в больницу, — сообщил в "Твиттере" журналист ESPN Ариэль Хелвани.
Поединок продлился менее 40 секунд, за которые Макгрегор разбил сопернику нос и пробил хай-кик. После удара ногой Серроне опустился на колени, а ирландец его добил ещё несколькими жёсткими ударами.
Фото: соцсети
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